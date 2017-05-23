Глава разведки США: «Россия будет более агрессивной»

Глава национальной разведки США Дэниел Коут заявил во вторник, что ждет от России большей агрессивности и непредсказуемости в 2017 году, передает РИА Новости.

«Вероятнее всего, в 2017 году Россия будет более агрессивной в международных отношениях, более непредсказуемой в своем подходе к США и более авторитарной в решении внутренних вопросов», — говорится в его вступительном слове к слушаниям в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

По его мнению, «воодушевленный способностью Москвы оказывать влияние на события в Сирии и ростом популистских и более пророссийских правительств в Европе, президент РФ Владимир Путин, вероятно, будет предпринимать активные действия для продвижения статуса России как супердержавы».

Президент России Владимир Путин, ранее говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это «разговор в пользу бедных». Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.