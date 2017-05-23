После того как президент Ильхам Алиев призвал Азербайджан забыть про нефть, правительство сместило свое внимание с центра в регионы. Если ранее основной упор делался на соответствующие министерства и ведомства, то сегодня президент изменил свою стратегию ручного управления экономикой - он все больше посещает регионы, проводит выездные совещания, прислушивается к местным специалистам. Причем часто делает это без участия руководства министерств и ведомств, которые в лучшем случае присутствуют в виде «гостей без права голоса».

Чтобы найти ответ на вопрос о причинах этих тактических перемен и их влияния в последующем на социально-экономическую жизнь страны, аналитическая группа haqqin.az решила провести свои наблюдения в некоторых экономических зонах страны.

И начали мы свою выездную сессию с традиционно аграрного - Южного региона страны.

В вечерние часы наш автомобиль по разбитым дорогам приближается к центру Масаллинского района. Увы, жуткое бездорожье - безобразные дорожные магистрали вызывают чувства смятения, уныния и глубокой печали. Дороги в абсолютно непригодном состоянии. Спешим огорчить читателей – даже новая автомагистраль из Баку в Сальян, проложенная несколько лет назад, вызывает угнетающее впечатление. И эта новая бетонная дорога уже оказалась частями в разбитом и непригодном состоянии.

Вот так с насущными мыслями о подъеме деревни мы невольно наталкиваемся на провал в строительстве автодорожных шоссе. Видимо, поэтому президенту пришлось распустить второе после криминального МНБ госведомство, отвечавшее за это убогое строительство, – Министерство транспорта. И на подступах к Масаллы наша аналитическая группа принимает решение в последующем вплотную взяться за проблемы дорог. «Сколько же проблем, рук не хватает!» - сказали мы в сердцах.

Старые добрые времена и… катастрофа

Масаллы - один из крупнейших районов Азербайджана по численности и плотности населения, которое превышает 219 тыс. человек, из них 80% проживают в сельской местности. Но вот посевной землей район сильно обижен – здесь для посева пригодны лишь 25 тыс. га. Эффективность по стоимости продукции с каждого квадратного километра в сфере растениеводства здесь в 10,5 раза превышает средний показатель по Ленкоранской экономической зоне, а животноводства – в 3 раза.

В добрые советские времена здесь в основном выращивали овощи (на 6 тыс. га), чай (на 3,2 тыс. га) и виноград (на 3 тыс. га). Но эти показатели постепенно стали снижаться и составили в 2015 году соответственно 2,5 тыс. га, 40 га и 24 га. Уменьшился и объем производимой продукции. Производство овощей снизилось со 150 тыс. тонн до 62,3 тыс. тонн, чая - с 10 тыс. тонн до 3 тонн, винограда - с 26 тыс. тонн до 950 тонн.

В целом в том же 2015 году в районе произведено сельхозпродукции на 111 млн манатов. Чтобы полнее и подробнее представить себе масштабы катастрофы, отметим, что сегодня страна импортирует 12,7 тонны чая, то есть почти столько же, сколько мы потеряли за короткий период только в одном районе.

Понятное дело, так долго продолжаться не могло, и глава государства лично поручил руководству района и местному бизнес-сообществу повысить эффективность работы, возобновить культивацию овощей и чая.

- В принципе, мы и сами давно об этом думали, поднимали эти вопросы перед соответствующими структурами, - рассказывает глава Исполнительной власти района Рафиль Гусейнов. – И глава государства словно прочитал наши мысли, его поддержка, безусловно, приведет в движение все механизмы, которые должны быть задействованы для столь важной задачи.

И отправили Рафиля Гусейнова на передовую

Но то ли из скромности, то ли по какой-то еще причине глава ИВ не сказал, что таким образом президент страны ясно дал понять, что теперь он ждет всего этого не от засидевшихся в Баку министров и разношерстных чиновников, а от районных властей и конкретно от самого главы района.

А Рафиль муаллим - сам квалифицированный специалист в области сельского хозяйства, почти всю жизнь посвятивший земле, селу и крестьянству. Р.Гусейнов – чиновник с аналитическим складом ума, глубокими знаниями в сельском хозяйстве, ведь за его плечами тернистый путь в системе советского Агропрома. До назначения главой Масаллы Р.Гусейнов занимал должность завсектором Администрации президента. И после обнародованной новой стратегии возвращения нефтезависимых крестьян к исконной земле Р.Гусейнова отправили на один из сложных участков аграрного фронта – в Масаллы.

Не поленившись, он лично показал нам, где и по каким причинам надо разбить, скажем, чайные плантации и другие культуры. И даже показал первые результаты своих трудов – собрал сохранившиеся чайные кусты в один, словно специально для этого созданный участок на склоне горы, большую часть года окутанной туманом, на территории села Колатан. Чуть ли не со слезами на глазах он рассказывал о том, как варварски разрушили пару десятилетий назад цветущие здесь чайные плантации. Человеческая нога не ступала здесь аж с 1935 года…

Зато радости его не было предела, когда фермеры с этого участка угостили нас настоящим местным чаем, по вкусу которого мы ой как сильно соскучились. И запах, и вкус, и цвет «пюрранги» свели на нет все неудобства тесного походного стола: некоторые пили чай стакан за стаканом даже стоя…

Azersun тут как тут

Призыв президента и созданные на месте условия уже привлекли в район инвесторов. Так, Azersun holding засеял овощами выделенный компании участок земли в 150 га, а на 100 га заложил чайные плантации. Здесь уже работают около 600 жителей района. Вместе с районной властью холдинг намечает разбить на склонах гор чайные плантации еще на территории в 1000 га. С этой целью планируется завезти морозостойкие чайные кусты из Японии.

Но Рафиль муаллим утверждает, что площадь чайных плантаций в районе свободно можно довести до 1500 га со всеми вытекающими отсюда преференциями, которые сулит экспорт такой высококачественной продукции. И овощи не упускает из внимания глава ИВ, мысленно отводя под них целых 7 тыс. га. И если эти два проекта удастся реализовать, то работой можно будет обеспечить 27 тыс. жителей района, подсчитывает он.

Лень как зеркало масаллинской реальности

В то же время сами масаллинцы, по словам Гусейнова, уже разленились настолько, что не хотят работать даже на своих землях. Они отказываются и продавать свою землю. И даже не сдают в аренду. Земля в нынешнем представлении крестьян – это некое накопление на «черный день», личное богатство.

- Пример Беларуси еще раз показал, какой роковой ошибкой для нас обернулся развал колхозов и совхозов! – произносим мы, столкнувшись с этой душераздирающей картиной.

Глава района с нами соглашается: «Конечно же, надо было сохранить и видоизменить коллективное хозяйство. Наши люди не приучены к частному труду и культуре фермерского хозяйства. Приходится насаждать новые порядки, зачастую личным примером», - признает Р.Гусейнов.

Оказывается, даже после последних изменений в Конституцию, принятых на прошлогоднем референдуме, у государства нет права экспроприации частных земель. Речь идет об отъеме земель, выданных под долгосрочную аренду.

Что же предлагает Р.Гусейнов? Он разработал новую модель: если крестьянин не использует свою посевную площадь, правительство применяет санкции против частника. «Может, после этого вернутся к земле?» - задается вопросом глава района.

По его мнению, нежелание крестьян работать связано во многом с тем, что ранее люди разными путями получали фиктивные справки, дающие им право на социальное пособие.

Правда, сегодня контроль в этой сфере усилен, и число таких любителей легкой жизни ощутимо сократилось с 70 процентов в былую нефтяную эру до 50 процентов. Однако глава и в целом руководство района продолжают борьбу с оставшейся в наследство с нефтяных времен социальным иждивенчеством.

Но земли у большинства крестьян до сих пор остаются неиспользованными. На сегодняшний день объемы пустующих земель составляют 9 тысяч га. Другие собственники, чтобы совсем не забросить землю, засевают их зерновыми, под которые занято 12 тыс. га. Но продуктивность зерновых в этом районе весьма низка. На этих землях в районе работают всего 120-130 человек, а доходы при этом в целом составляют около 2 млн манатов.

Для сравнения отметим, что только на 100 га земли, засеянной овощами, в районе можно создать 300 рабочих мест, а с учетом прибыльности даже в 10 гяпик с килограмма это принесет не менее 2 млн манатов прибыли, хотя на самом деле эта сумма намного выше.

С мнением главы ИВ согласны и простые жители: наследие нефтяной эпохи - социальные пособия, а также денежные трансферты из России способствовали отчуждению сельчан от земли. Ведь многие села опустели – еще в ураганные 1990-е молодежь ринулась на легкие заработки на московские прилавки и с тех пор поддерживают оставшихся стариков деревянным - российским рублем.

Итак, обычный масаллинский крестьянин получает пособие в размере 300-400 манатов плюс 100-200 долларов ежемесячной материальной поддержки от совестливых отпрысков. Зачем в этом случае возвращаться к земле?

Вот почему сегодня фермеры не могут найти в районе сельчан, согласных работать у них на 300-500 манатов в месяц.

На наших глазах на многих участках гибнет клубника. Некому собирать урожай. Люди отказываются работать за 300 манатов. Зачем? Они и так благодаря фиктивным документам, которые благородно штампует Минтруда и соцзащиты населения, зарабатывают гораздо больше…

Логика простого масаллинца

- Я лично прошу зерноводов засевать свои земли более продуктивными культурами, скажем, картофелем, - говорит глава ИВ. – Но тщетно. Никакие уговоры не могут заставить их отказаться от привычного зерноводства. А ведь такая перемена, не требующая особых затрат, дала бы каждому фермеру дополнительно не менее 3 тыс. манатов дохода с каждого гектара. Люди выбирают самый простой путь, пытаясь получить хоть какие-то субсидии от государства. Трудиться для заработка больших денег многие не желают.

В то же время простые масаллинцы рассуждают несколько иначе. По их словам, в отличие от зерноводства остальные сферы требуют дополнительных расходов, для которых нужны целевые и доступные кредиты. Кроме того, при продаже зерновых не испытываются трудности, расходы легко окупаются. А переход на выращивание других культур приведет к проблемам с реализацией продукции, к большей зависимости от погодных условий и т.д.

А при отсутствии механизма страхования сельхозпосевов это дело рискованное. Эти же причины мешают сельчанам прислушаться и к другому совету главы ИВ о применении на приусадебных участках морозостойких сортов субтропических растений, в частности фейхоа и мандаринов. Как видно, доводы обеих сторон обоснованы, а для решения проблемы в целом требуется разделение зон на кластеры, для развития которых государство должно использовать соответствующие инструменты. Только путем верного выбора стимулов, на наш взгляд, можно эффективно восстановить вышедшую из оборота землю.

И все же хочется подчеркнуть одну деталь. Наиболее предприимчивые масаллинцы добиваются высоких результатов, невзирая ни на какие трудности.

Один крестьянин торжествует

Так, предприниматель Илькин Шукюров удивил нас своим, если так его можно назвать, парником. В действительности же это настоящее производство, больше напоминающее промышленное. На огромной площади в десятки гектаров установлены импортированные модульные теплицы, в каждой из которых выращиваются тысячи помидорных кустов. Помидоры орошаются капельным методом, а оплодотворение здесь осуществляют пчелы.

Не менее привлекателен участок местного фермера по имени Джасарат. На площади примерно в 10 га он вырастил хороший урожай отборной клубники. В будущем году он намерен увеличить площадь под клубнику, а заодно установить здесь холодильное оборудование, которое позволит увеличить срок хранения продукции.

Примечательно, что оба фермера сделали свой бизнес за счет собственных средств. Даже рынок сбыта, отсутствие которого в основном и служит препятствием на пути предпринимателей, они находят сами. И нетрудно догадаться, каких результатов они могли бы добиться при поддержке со стороны государства. А сколько еще нашлось бы таких же предприимчивых людей в районе, окажи им государство малейшую поддержку.

О, мечты, мечты…

Рафиль Гусейнов долго и интересно рассказывает о своих амбициозных планах. Видно, что человек загорелся мечтой. Но удастся ли Гусейнову осуществить свои планы? Для таких масштабов требуются как минимум достаточные объемы поливных вод, которыми сегодня обеспечены лишь 40% обрабатываемых земельных участков.

Оросительная система района большей частью пришла в негодное состояние, 85% почвы в так называемой Муганской зоне засолилась и не пригодна для земледелия. Правда, в районе есть водоем на реке Виляшчай объемом 42 млн кубометров, но оно построено в 1986 году и не может обеспечивать потребности района.

Уже начато строительство второго водоема на 15 млн кубометров, но оно приостановлено в связи с кризисной ситуацией. На его строительство и создание новой соответствующей оросительной системы требуется, по расчетам специалистов, около 250 млн манатов. Так что надо подумать: стоит ли торопиться с разведением в районе овощей и чайных плантаций? К тому же, ведь эти вопросы не в компетенции районной власти. Даже самые перспективные планы местных вожаков всегда упираются в бюрократические препоны общереспубликанских ведомств.

Но если даже представить немыслимое – крестьяне, отказываясь от благ-пережитков нефтяной эры, бросают справки в урны и возвращаются к земле, и в одно мгновение решаются все проблемы с системной инфраструктурой, – достаточно ли в районе заготовительных и перерабатывающих объектов? Вот с этим вопросом мы обращаемся к представителю нового поколения правительственных чиновников.

Каково же было наше удивление встретить на посту заместителя опытного главы района молодого, прогрессивного заместителя, выпускника Стамбульского университета 40-летнего Насира Мухтарлы. Он благородно и с неким чувством восторга называет Рафиля Гусейнова своим учителем, хотя и поражает нас своим, не присущим для многих кондовых госчиновников свободомыслием и прогрессивным умом.

Н.Мухтарлы делится своими мыслями: «Было бы желательно построить в районе два заготовительных центра (холодильника) для овощей и цитрусовых мощностью по 5 тыс. тонн каждый. В дальнейшем при них можно было бы создать и соответствующие биржи. Неплохо было бы построить и перерабатывающие мощности».

Но на наш взгляд, такой односторонний взгляд не совсем верен. Перерабатывающая отрасль должна рассматриваться в рамках не одного конкретного района, а в масштабе всего экономического региона. А в регионе с советских времен осталось немало мощностей, часть из которых можно ввести в действие путем реконструкции. Есть комплексы, построенные уже в годы независимости и простаивающие ныне по разным причинам.

Достаточно отметить, что на базе одного из бывших консервных заводов в Масаллы сегодня действует известная во всем Азербайджане мебельная фабрика Embawood. А ведь промышленных объектов в районе явно недостаточно. В 2015 году здесь действовало 21 промышленное предприятие, выпустившее продукцию на 36 млн манатов. В них было занято 2608 человек со средней зарплатой в 315 манатов.

Как мы потеряли «Истису»

Масаллинский район словно создан для туризма, этот райский уголок Азербайджана воистину мог бы стать одним из главных источников бюджетной казны. Но уровень инфраструктурного развития района, к сожалению, оставляет желать лучшего. Не хватает денег. И всегда мешали дураки. Видимо, поэтому в районе нет хороших дорог. Ох, уж эта извечная проблема дураков и дорог!

Местная власть своими силами худо-бедно как-то еще привела в порядок внутрирайонные дороги, но сегодня вряд ли какой-то турист пожелает погубить свой автомобиль, если не свою жизнь (вот почему столько ДТП на этой автомагистрали!), только для того, чтобы посмотреть живописные уголки района.

Да, только посмотреть, так как других привлекающих туристов объектов здесь явно недостаточно. Правда, есть в райцентре новые современные кинотеатры, музеи и культурные центры. Но вряд ли из-за них стоит приезжать сюда из Баку.

А ведь район с его прекрасными природно-климатическими условиями, географическим разнообразием обладает широким туристическим потенциалом. На лесистом берегу Виляшчая на высоте 1650 метров есть множество лечебных горячих родников с большим содержанием минеральных соединений. А используется это природное богатство лишь в одном лечебном центре «Истису», построенном в допотопном 1971 году. Даже в прохладную дождливую погоду на наших глазах люди выстраиваются в очередь, спеша принять лечебную ванну и массаж.

Но все эти ванны и семейные бассейны, как и комплекс в целом, давно уже нуждаются в коренной реконструкции и основательном ремонте. По словам специалистов, чуть выше этого центра есть куда более мощный источник такой же целебной воды. Стоит построить современный лечебный центр, провести дорогу и запустить хорошую рекламу, так сюда хлынут не только местные, но и иностранные туристы. То же можно сказать и о других центрах отдыха, которые сегодня можно пересчитать на пальцах. Потому-то и падает число посещающих район туристов. Если в 2011 году район посетили более 11 тыс. туристов, то в 2015 году их число снизилось вдвое, с трех до двух дней уменьшился и средний срок пребывания их здесь.

Кстати, такие же термальные воды имеются и в соседнем Ленкоранском районе, и давно назрела пора консолидировать два лечебных источника в единый центр, который осуществлял бы квалифицированное лечение желающих на самом высоком уровне.

Вот вам и оздоровительный туризм, который привлек бы в регион десятки тысяч туристов со всех концов мира. А ведь в регионе имеются и много других естественных природных условий, которые так ценятся туристами. Так, здесь в течение получаса можно из жаркого аранского пекла попасть в лесную прохладу Талышских гор, насладиться субтропическими фруктами, посмотреть живописные водопады и другие природные зрелища. А желающие за соответствующую плату могут даже поохотиться.

С горьким сожалением приходится констатировать, что первые два этапа программы регионального развития практически не оказали влияния на развитие экономики района. Выделенные министерствам деньги в основном ушли на благоустройство и инфраструктуру. За последние пять лет только в инфраструктуру и строительство социальных объектов вложено 400 млн манатов. Но в районе до сих пор много необустроенных социальных объектов – школ, больниц и т.д.

Достаточно отметить, что уровень газификации в районе ниже республиканского - 80%, проект обеспечения сел питьевой водой так и не завершен, детсады охватывают всего 7% малышей. А в таком крупном селе, как Борадигях с населением в 12 тыс. человек, вообще нет детсада. Подобная картина наблюдается и в сфере образования. Вместимость школ в городе Масаллы не превышает 3 тыс. учеников, тогда как здесь насчитывается 5 тыс. учеников. В каких условиях получают образование остальные 2 тыс. учеников, стоит только догадываться…

Однако глава района Рафиль Гусейнов почти в одиночку решает одну проблему за другой: «Я представил Артуру Таировичу, и он отпустил средства… Я зашел к премьер-министру и убедил его». Р.Гусейнов много рассказывает о личном участии премьер-министра Артура Расизаде в решении системных проблем района. Но почему же главе района надо убеждать и пробивать каждое это решение на уровне главы правительства страны? Ведь сам Центр в первую очередь должен, вернее обязан убеждать руководителей регионов ускорять реформы…

«Ускорение»! Помните один из главных лозунгов захлебнувшейся горбачевской перестройки? Так не хочется верить в то, что новые реформы в Азербайджане повторят участь горбачевских реформ.

Держим путь в Ярдымлы. Но нас отговаривают специалисты, встретившиеся нам в пути. Но почему? «Там нечего смотреть», - в унисон заявляют первые жители ярдымлинских сел. В этом же нас убеждает известный тележурналист Миршахин Агаев – вице-президент канувшего в лету легендарного телеканала ANS.

Судьба каким-то образом забросила М.Агаева в родной Ярдымлы, и он делится с нами своими тягостными впечатлениями.

Под грузом нелегких мыслей и противоречивых впечатлений по этим же убогим дорогам мы держим путь в другой район – Джалилабад. Нас убеждают: аграрные реформы в этом районе достигли своего апогея. Верим на слово. На пути в Джалилабад…

(Продолжение следует)