Военные Южной Кореи сбили НЛО из КНДР

В южнокорейской провинции Канвондо военные открыли предупредительный огонь по «неопознанному объекту», который был запущен с территории Северной Кореи, сообщает DW со ссылкой на агентство «Рёнхап».

Объект пересек военно-демаркационную линию, которая разделяет две страны, однако южнокорейские военные не смогли идентифицировать его. В результате Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея принял решение после предупредительных выстрелов открыть огонь на поражение. Летящий объект был уничтожен.

Сейчас военное руководство страны изучает, что это был за объект, и какую угрозу он мог представлять для национальной безопасности. Не исключается, что речь идет о беспилотнике, запущенном с территории КНДР. Принято решение об усилении системы противоракетной обороны Южной Кореи.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в последние месяцы в связи с участившимися ракетными испытаниями КНДР. Последнее из них было проведено 21 мая, когда Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности "Пуккыксон-2". Она пролетела порядка 560 км и упала в Японское море.