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Руфат Асланлы заговорил о ликвидации Межбанка

 

Палата по надзору за финансовыми рынками может применить временное администрирование в Международном банке Азербайджана (МБА), крупнейшем банке страны, если план реструктуризации внешних обязательств банка не будет одобрен кредиторами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова главы Совета директоров палаты Руфат Асланлы.

«Мы бы хотели, чтобы план реструктуризации был утвержден как можно быстрее. В противном случае регулятор может прибегнуть к мерам, которые включают временное администрирование в банке и передачу активов», - сказал Р.Асланлы во вторник на встрече представителей правительства Азербайджана, руководства МБА с иностранными кредиторами.

Согласно презентации банка, представленной на встрече, Азербайджан планирует завершить реструктуризацию внешних обязательств МБА 24 августа 2017 года.

Агентство отмечает, что финансовое положение банка продолжило ухудшаться даже после того, как правительство потратило 9,93 млрд манатов ($5,9 млрд) на покупку токсичных активов МБА, а также разместив более $1,3 млрд на депозит в банке для повышения ликвидности его средств.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,34 млрд. Правительство Азербайджана и МБА 23 мая предложили иностранным кредиторам 3 варианта реструктуризации внешних обязательств банка.

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Руфат Асланлы заговорил о ликвидации Межбанка
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