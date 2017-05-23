Посол Израиля отправился на переговоры с Васифом Талыбовым

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васиф Талыбов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Дэном Ставом, сообщает АзерТАдж.

В ходе встречи Дэн Став напомнил о своем предыдущем визите в автономную республику и о проведенных эффективных переговорах.

В свою очередь, Васиф Талыбов рассказал об эффективном сотрудничестве между Израилем и Азербайджаном, и отметил, что это сотрудничество плодотворно влияет на развитие связей с Нахчываном в различных сферах.

Дэн Став отметил важность своего визита в Нахчыван и значимость расширения связей. Посол отметил, что проведённые им встречи открывают новые возможности для сотрудничества.