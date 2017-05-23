Заключенным в Украине разрешали печатать фальшивые деньги

В колонии, расположенной в Запорожской области Украины, заключенные в течение нескольких лет печатали фальшивые доллары и рубли с разрешения руководства исправительного учреждения. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В указанный период времени было изготовлено не менее 3,5 миллионов российских рублей, 50 тысяч долларов США и более 45 тысяч гривен», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что в колонии были обнаружены тайники для «хранения оборудования, приспособленного для изготовления и употребления наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ, а также пакеты с характерным веществом, похожим на сильнодействующие психотропные препараты».