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Заключенным в Украине разрешали печатать фальшивые деньги

 

В колонии, расположенной в Запорожской области Украины, заключенные в течение нескольких лет печатали фальшивые доллары и рубли с разрешения руководства исправительного учреждения. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В указанный период времени было изготовлено не менее 3,5 миллионов российских рублей, 50 тысяч долларов США и более 45 тысяч гривен», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что в колонии были обнаружены тайники для «хранения оборудования, приспособленного для изготовления и употребления наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ, а также пакеты с характерным веществом, похожим на сильнодействующие психотропные препараты».

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