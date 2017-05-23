Талибы напали на военную базу в Афганистане

Боевики движения «Талибан» совершили нападение на военную базу в провинции Кандагар на юге Афганистана, в результате погибли по меньшей мере десять военнослужащих, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местной администрации.

По словам источника, сотни боевиков совершили нападение на базу афганской национальной армии в районе Шах Вали Кот, ожесточенные столкновения между сторонами продолжались до раннего утра вторника.

Боевикам не удалось захватить базу афганской армии, так как на место нападения прибыло подкрепление вскоре после начала перестрелки.

Источник также сообщил, что военнослужащие афганской национальной армии отбили наступление боевиков, однако десять солдат погибли и девять получили ранения при перестрелке в этой провинции, расположенной в 450 км к югу от афганской столицы Кабула.