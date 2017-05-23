Парижская Эйфелева башня погаснет в полночь в память о жертвах взрыва, устроенного смертником в Манчестере. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
«Совершив нападение в Манчестере, террористы также хотели напасть на наши общие ценности: на нашу нерушимую приверженность идеям демократии, свободы, гуманизма и солидарности», — заявила она.
Мэр призвала столицы мира объединиться в противостоянии терроризму. Она также выразила соболезнования семьям 22 погибших, среди которых много детей. «Я хочу вас заверить, что парижане, пережившие подобное испытание, сегодня с вами», — добавила Идальго.
Мэр отметила, что разные концерты и другие массовые мероприятия, запланированные на ближайшие дни в Париже, не будут отменены. «Это лучший ответ тем, кто действует, руководствуясь фанатизмом и ненавистью», — добавила глава города, сообщает RFI.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в свою очередь призвал граждан быть бдительными.
На Эйфелевой башне погасят огни
Парижская Эйфелева башня погаснет в полночь в память о жертвах взрыва, устроенного смертником в Манчестере. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.