Нигерия не оправилась от нефтяного шока

ВВП Нигерии в I квартале 2017 года сократился на 0,5% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения — на 0,3%.

Рецессия в стране продолжилась пятый квартал подряд на фоне сокращения нефтяных доходов и замедления роста сельского хозяйства, сообщает «Финмаркет».

При этом Национальное бюро статистики Нигерии пересмотрело оценку снижения ВВП в октябре—декабре 2016 года с 1,3% до 1,7%. По итогам 2016 года в целом экономика Нигерии потеряла 1,6% ВВП, годовое падение было зафиксировано впервые за четверть века.

Объем производства в нефтяной отрасли, обеспечивающей две трети бюджетной выручки, упал в январе—марте на 11,6% в годовом выражении. Кроме того, в АПК, на долю которого приходится 24% ВВП, рост замедлился до 3,4% — минимума за год.

Тем не менее, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономика Нигерии вырастет на 0,8% в 2017 году. Всемирный банк прогнозирует подъем на 1,2%.