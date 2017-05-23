Как на границе с Нахчываном убили солдата Хачатряна

В Евросуд по правам человека отправлена жалоба против Армении в связи с делом о смерти солдата. Родители погибшего 20 июня 2014 года в одной из военчастей Араратской области военнослужащего Гриши Хачатряна требуют возобновить уголовное дело, закрытое из-за отсутствия состава преступления, с целью установления истинных обстоятельств смерти сына. Об этом говорится в заявлении Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, передает Epress.am.

По официальной версии, в день инцидента, около 10:00, Гриша Хачатрян вместе с другим рядовым - Мартуном Арутюняном - дежурил на боевой позиции. Через 35 минут в следственный орган поступила информация о смерти Хачатряна от огнестрельного ранения в голову.

Первым новость о смерти 19-летнего Хачатряна подтвердил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян, сообщив, что, по предварительным данным, военнослужащий погиб от выстрела противника. Позже оборонное ведомство сообщило, что Хачатрян погиб на боевом опорном пункте. Впоследствии бывший министр обороны Сейран Оганян сказал журналистам, что, по предварительным данным, Хачатрян получил смертельное огнестрельное ранение вследствие нарушения правил обращения с оружием.

Военный эксперт Рубен Мартиросян, участвовавший во вскрытии, утверждает, что случившееся - типичное убийство: "Синяки, кровоизлияния и царапины в области груди, ног, колен, головы возникли вследствие ударов тупым предметом и также являются доказательством того, что Гришу Хачатряна убили".

Заведенное по факту уголовное дело закрыли 20 июня 2015 года за отсутствием состава преступления. А жалобы пострадавшей стороны в связи с устранением нарушений прав Хачатряна и отправкой дела на дополнительное предварительное следствие были отклонены прокуратурой, судом первой инстанции и Апелляционным судом. Кассационный суд не принял дело к производству.

Представитель правопреемника Хачатряна юрист Татевик Сирадегян ранее заявила, что на этапе предварительного следствия вероятность совершения военнослужащим самоубийства однозначно опровергли, чего в любом случае нельзя сказать о версии убийства, поэтому дело и нельзя было закрывать.

Ванадзорский офис ХГА отмечает, что в жалобе в ЕСПЧ представитель правопреемника Хачатряна, адвокат правозащитной организации Араик Залян среди прочего подчеркнул, что версия следственного органа, согласно которой Хачатрян скончался от выстрелов, совершенных вследствие нарушения им правил обращений с оружием, дает основание утверждать, что ему не объяснили правил должным образом. Что является результатом слабого контроля командования воинской части над персоналом. Несмотря на это, никто из командирского состава не был привлечен к уголовной ответственности.