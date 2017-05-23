Самир Шарифов: «Межбанк столкнулся с трудностями из-за нарушений и двукратной девальвации»

В рамках процесса реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана сегодня в Лондоне состоялась встреча с зарубежными кредиторами банка, сообщает во вторник банк.

На собрании, в котором приняли участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы и председатель правления МБА Халид Ахадов, кредиторам был представлен план реструктуризации.

На встрече было отмечено, что процесс реструктуризации зарубежных обязательств, проводимый для восстановления долгосрочной финансовой позиции и обеспечения устойчивости банка, а также превращения его в здоровый и сильный финансовый институт, поддерживающий экономику страну, охватит три направления:

1. Необеспеченные задолженности по торговому финансированию;

2. Необеспеченные задолженности с правом приоритета;

3. Субординированные кредиты.

Общая сумма этих обязательств составляет 3,3 млрд долларов.

Принимая во внимание высокий кредитный рейтинг Азербайджана, передача этих обязательств государству без госгарантии расширит возможности зарубежных кредиторов.

С планом реструктуризации, представленным зарубежным кредиторам, можно ознакомиться по ссылке https://www.ibar.az/az/investors/investor-presentation.

На встрече было отмечено, что в рамках реализации указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 июля 2015 года о мерах по оздоровлению в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций МБА проводятся последовательные и целенаправленные мероприятия для усиления финансовой устойчивости банка. Эти мероприятия охватывают покупку правительством проблемных активов МБА, оказание поддержки по обеспечению ликвидности и восстановление капитальных потерь.

Также было отмечено, что необходимость добровольной реструктуризации обязательств МБА возиикла ввиду ослабления финансовых позиций банка из-за уголовных действий ряда лиц, представлявших руководство банка до марта 2015-го года и двукратного изменения курса маната. До завершения всех процессов по передаче задолженностей государству приостанавливается реализация обязательств в иностранной валюте, привлеченных у зарубежных кредиторов (за исключением процентных выплат по сделкам по торговому финансированию).

Все другие обязательства Международного банка Азербайджана будут реализовываться в текущем режиме. Это относится в том числе к операциям по вкладам в национальной и иностранной валютах, страхуемым и нестрахуемым вкладам, срочным вкладам и вкладам до востребования (текущим вкладам), принадлежащим гражданам страны, юридическим лицам и нерезидентам.

Председатель правления МБА Халид Ахадов сказал: “Мы провели системные оценки по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости банка и готовности к будущей приватизации. Проведенный нами анализ показал, что помимо активов банка, важна также добровольная реструктуризация обязательств. Мы уверены, что наши намерения, охватывающие план по реструктуризации, будут встречены зарубежными кредиторами с одобрением и они окажут поддержку для поиска долгосрочных решений для банка в период перемен. Еще раз хочу отметить, что реструктуризация внешних обязательств МБА никак не затронет клиентов банка, вклады физических и юридических лиц, и их деятельность, связанную с банком”.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что из-за нарушений со стороны бывшего менеджмента МБА и двукратной девальвации маната с 2015 года, банк столкнулся с серьезными трудностями. «Правительство Азербайджана последовательно оказало МБА значительную финансовую поддержку для оздоровления финансовой ситуации банка. В рамках представленного плана реструктуризации правительство согласилось взять на себя зарубежные обязательства банка на 2,4 миллиарда долларов, что является наглядным примером продолжения этой поддержки и подразумевает предоставление кредиторам банка финансовых инструментов, имеющих более высокий кредитный рейтинг и надежность. Считаю, что этот план не только послужит обеспечению долгосрочной устойчивости банка, но и интересам зарубежных кредиторов”.

Председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы, выступая на встрече, отметил, что реализация плана реструктуризации позволит урегулировать валютную позицию МБА, укрепить его финансовое положение и восстановить способность генерировать прибыль. Также, добавил он, капитальная позиция банка вернется в регулятивные рамки: “МБА, являясь крупнейшим банком страны по финансовым показателям, играет важную роль в проведении расчетов и социальных выплат, оказании населению банковских услуг широкого перечня и выдаче предпринимателям кредитов. Финансовое оздоровление МБА имеет важное значение не только для самого банка, но и для всего банковского сектора Азербайджана”.

Для успешного выполнения процесса добровольной реструктуризации две трети зарубежных кредиторов, которых охватывает план, должны проголосовать за план реструктуризации на собрании, которое запланировано на 13 июля. МБА планирует распространить меморандум с планом реструктуризации, уведомление о собрании кредиторов и процедурах голосования 14-го июня.