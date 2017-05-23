Президент Филиппин экстренно прервал визит в Россию

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял решение экстренно вернуться из России на Филиппины, сообщает местный телеканал ABS-CBN.

Глава МИД страны Алан Питер Кайетано заявил, что Дутерте покинет Москву в 22.00 мск и полетит в столицу Филиппин Манилу.

По его словам, филиппинский лидер обсудил эту ситуацию с российскими чиновниками, и они понимают его решение в возникшей ситуации.

«Они понимают, что президент должен вернуться на Филиппины. Я останусь здесь, чтобы подписать соглашения. Президент чувствует, что он нужен в Маниле как можно скорее», — добавил Кайетано.

Ранее сообщалось, что Дутерте ввел военное положение в филиппинской провинции Минданао из-за деятельности повстанческой группировки, связанной с ИГ.