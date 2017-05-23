Трамп в Италии

Президент США Дональд Трамп прибыл в Италию, где у него запланированы встречи с руководством республики, а также визит в Ватикан к папе Римскому.

"Борт номер один" приземлился в римском аэропорту Фьюмичино около 18.25 по местному времени. У самолета президента США, его супругу и дочь встречали министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, глава минобразования Валерия Федели, представители Ватикана и сотрудники американского посольства в Риме. Эти кадры в прямом эфире передавало итальянское телевидение.

Из аэропорта президентский кортеж отправится в резиденцию американского посла.

Программа визита президента США начнется в среду: следующим утром у него запланированы встречи с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, после чего президент в сопровождении супруги и дочери посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу.

Затем Трамп отправится в Квиринальский дворец для встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и последующих переговоров в резиденции американского посла с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.