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К протестам в Венесуэле присоединились врачи

 

В Венесуэле не прекращаются акции протеста. На улицы Каракаса вышли врачи и работники медицинских учреждений, передает Euronews.

В акции, организованной Медицинской Федерацией Венесуэлы, приняли участие тысячи человек. Они требовали отставки президента Николаса Мадуро, обвиняя его в провальной политике, которая, по словам протестующих, привела к нехватке продовольствия и медикаментов.

«Сколько врачей уже уехали из нашей страны! По нашим подсчетам, за последние годы Венесуэлу покинули уже более 20-ти тысяч врачей. Теперь они работают в других странах. Мы, венесуэльцы, теряем все. Но властям не удалось лишить нас надежды на лучшее будущее. Мы будем сражаться за него, останемся тверды и не поступимся своими убеждениями», – заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес.

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