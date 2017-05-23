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"Роснефть" отменила закупку, возмутившую Навального

 

"Роснефть" отменила закупку посуды, возмутившую оппозиционера Алексея Навального из-за того, что не удалось снизить цену товаров в ходе переговоров с поставщиком; однако намерена объявить другую закупку аналогичных товаров и приглашает Навального к участию в ней, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

В понедельник Навальный на своем сайте разместил материал, согласно которому дочерняя компания "Роснефти" "РН-Аэрокрафт" закупила столовые приборы, посуду и другую утварь по высоким ценам, в частности, две икорницы по 83 тысячи рублей каждая, и двенадцать пледов по 124,7 тысячи рублей каждый.

"Как мы говорили, эта закупка несостоявшаяся; на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом", — сказал Леонтьев.

По словам Леонтьева, скорее всего, компания объявит аналогичную закупку, так как в любом случае ей требуется посуда и столовые приборы.

"Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен", — заключил Леонтьев.

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