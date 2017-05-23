США продолжают поставлять вооружение боевикам PYD (сирийское крыло PKK) на севере Сирии. Как сообщает агентство «Анадолу», под предлогом борьбы с ИГИЛ 15 и 20 мая из Ирака в Сирию отправлены две крупные партии оружия и боеприпасов.

По информации, в районе Хасеке на севере Сирии, где были сфотографированы грузовики с американским оружием, поставки начались через шесть дней после решения Трампа о вооружении сирийских демсил (контролируемых террористами PYD).

В целом, из Ирака в Сирию выехали около 100 грузовиков с оружием и боеприпасами. Колонна грузовиков достигла района Хасеке и движется в направлении северных районов Ракки. Боевикам также переданы броневики.