Подписаться на уведомления
 

В Мексике пять часов гнались за «Гамбургером»

 

Бандит Хосе Ромо Лопес по прозвищу "Гамбургер" пойман силами специального назначения Министерства обороны Мексики после почти пятичасовой перестрелки и погони, сообщила во вторник генеральная прокуратура этой латиноамериканской страны.

По данным ведомства, "Гамбургер" возглавлял в Сакатекасе представительство картеля "Залив". Он входит в число 122 наиболее разыскиваемых преступников Мексики.

Арест Ромо Лопеса был осуществлен на территории Сакатекаса. Вместе с ним пойманы двое его телохранителей.

Картель "Залив" считается одним из наиболее мощных в Мексике. Его члены ведут борьбу с конкурентами из картеля "Лос-Сетас" за контроль над поставками наркотиков в США.

214 просмотров


Темы:

Старости
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых фото; видео; обновлено
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
25 Май 21° / 14°
26 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9152 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Мировые цены на нефть растут
В Мексике пять часов гнались за «Гамбургером»
Курды получили американское оружие видео
Самир Шарифов: «Межбанк не будет приватизирован раньше 2018 года»
"Роснефть" отменила закупку, возмутившую Навального
В Мали погибли миротворцы ООН
В Индии автобус с паломниками упал в реку
США увеличат выделение средств на Сирию
К протестам в Венесуэле присоединились врачи
Немецкие депутаты отказались ехать в Турцию
Трамп в Италии
США втрое сократят финансовую помощь Украине
Президент Филиппин экстренно прервал визит в Россию
Самир Шарифов: «Межбанк столкнулся с трудностями из-за нарушений и двукратной девальвации»
В Индии исчез с радаров военный самолет
Как на границе с Нахчываном убили солдата Хачатряна
Нигерия не оправилась от нефтяного шока
На Эйфелевой башне погасят огни
Талибы напали на военную базу в Афганистане
Заключенным в Украине разрешали печатать фальшивые деньги
Посол Израиля отправился на переговоры с Васифом Талыбовым
Руфат Асланлы заговорил о ликвидации Межбанка
Военные Южной Кореи сбили НЛО из КНДР
В центре Парижа ограблен ювелирный магазин
Глава разведки США: «Россия будет более агрессивной»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться