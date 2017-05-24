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Военные будут контролировать улицы Лондона

 

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон дал добро на привлечение военных к обеспечению безопасности в стране в свете повышения уровня террористической угрозы до максимума, передает РИА Новости.

"Полиция направила запрос министру обороны на привлечение военных, и министр дал положительный ответ", - сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят члены правительства, представители правительства и спецслужб.
Военнослужащие будут усиливать полицейские патрули, а в некоторых местах заменять полицейских при обеспечении безопасности мероприятий и мест массового скопления людей. По данным СМИ, речь может идти о тысячах военнослужащих.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" террорист-смертник осуществил взрыв. 22 человека погибли, 59 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших много детей. По меньшей мере, восемь человек числятся пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка ИГИЛ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.

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