Подписаться на уведомления
 

Европейские привилегии для бакинского поселка «Зиря» будет «сеяным» в Лиге Европы

Автор: Отдел спорта 

Футбольный клуб «Зиря», который впервые представит Азербайджан в Лиге Европы, получил право быть среди «сеяных» команд при жеребьевке 1-го квалификационного раунда евротурнира.

Это означает, что на старте Лиги Европы «Зиря» получит в соперники относительно слабого соперника. Несмотря на то, что команда из пригорода Баку впервые выступит в еврокубках, она имеет на своем счету 3,550 балла. Дело в том, что, помимо очков, набранных за последние пять сезонов, клуб также получает 20 процентов от рейтинга своей страны. В активе Азербайджана 17,750 балла, а потому на счету «Зиря» 3,550 очков, и этот рейтинг позволил клубу быть в привилегированном положении на старте Лиги Европы.

С 1-го квалификационного раунда стартует и бакинский «Интер». Его рейтинг – 6,050. «Интер» будет «сеяным» как при жеребьевке 1-го раунда, так и при жеребьевке 2-го.

Среди потенциальных соперников «Интера» и «Зиря» на старте Лиги Европы будут 50 «несеяных» клубов. Большая часть из них уже известны. Это клубы с рейтингом ниже 3,075 балла из Сербии, Ирландии, Албании, Грузии, Гибралтара, Латвии, Финляндии, Фарерских островов, Словакии, Молдовы, Исландии, Венгрии, Литвы, Сан-Марино, Уэльса, Мальты, Андорры, Люксембурга, Македонии, Северной Ирландии, Черногории, Эстонии и Косово. Есть там и армянские команды, но при жеребьевке УЕФА разведет клубы из Азербайджана и Армении.

Напомним, что «Габала» стартует в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, где будет среди «сеяных».

В Лиге чемпионов Азербайджан представит чемпион страны «Карабах», который тоже стартует со 2-го раунда. Там агдамская команда будет «сеяной». Весьма вероятно, что «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола будет «сеяным» и при жеребьевке 3-го раунда.

Жеребьевка первых двух раундов еврокубков состоится 19 июня. Матчи 1-го раунда состоятся 27-29 июня и 4-6 июля. Игры 2-го раунда пройдут 11-13 и 18-20 июля. При этом жеребьевка 3-го раунда состоится между матчами 2-го этапа, 14 июля.

558 просмотров


Темы:

Старости
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых фото; видео; обновлено
Наша погода
Сегодня 23° / 15°
25 Май 21° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9152 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Европейские привилегии для бакинского поселка «Зиря» будет «сеяным» в Лиге Европы
Военные будут контролировать улицы Лондона
В Баку обнаружен снаряд от пушки
Эрдоган призвал к сохранению чистоты языка
Мировые цены на нефть растут
В Мексике пять часов гнались за «Гамбургером»
Курды получили американское оружие видео
Самир Шарифов: «Межбанк не будет приватизирован раньше 2018 года»
"Роснефть" отменила закупку, возмутившую Навального
В Мали погибли миротворцы ООН
В Индии автобус с паломниками упал в реку
США увеличат выделение средств на Сирию
К протестам в Венесуэле присоединились врачи
Немецкие депутаты отказались ехать в Турцию
Трамп в Италии
США втрое сократят финансовую помощь Украине
Дутерте все же встретился с Путиным обновлено
Самир Шарифов: «Межбанк столкнулся с трудностями из-за нарушений и двукратной девальвации»
В Индии исчез с радаров военный самолет
Как на границе с Нахчываном убили солдата Хачатряна
Нигерия не оправилась от нефтяного шока
На Эйфелевой башне погасят огни
Талибы напали на военную базу в Афганистане
Заключенным в Украине разрешали печатать фальшивые деньги
Посол Израиля отправился на переговоры с Васифом Талыбовым
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться