Футбольный клуб «Зиря», который впервые представит Азербайджан в Лиге Европы, получил право быть среди «сеяных» команд при жеребьевке 1-го квалификационного раунда евротурнира.

Это означает, что на старте Лиги Европы «Зиря» получит в соперники относительно слабого соперника. Несмотря на то, что команда из пригорода Баку впервые выступит в еврокубках, она имеет на своем счету 3,550 балла. Дело в том, что, помимо очков, набранных за последние пять сезонов, клуб также получает 20 процентов от рейтинга своей страны. В активе Азербайджана 17,750 балла, а потому на счету «Зиря» 3,550 очков, и этот рейтинг позволил клубу быть в привилегированном положении на старте Лиги Европы.

С 1-го квалификационного раунда стартует и бакинский «Интер». Его рейтинг – 6,050. «Интер» будет «сеяным» как при жеребьевке 1-го раунда, так и при жеребьевке 2-го.

Среди потенциальных соперников «Интера» и «Зиря» на старте Лиги Европы будут 50 «несеяных» клубов. Большая часть из них уже известны. Это клубы с рейтингом ниже 3,075 балла из Сербии, Ирландии, Албании, Грузии, Гибралтара, Латвии, Финляндии, Фарерских островов, Словакии, Молдовы, Исландии, Венгрии, Литвы, Сан-Марино, Уэльса, Мальты, Андорры, Люксембурга, Македонии, Северной Ирландии, Черногории, Эстонии и Косово. Есть там и армянские команды, но при жеребьевке УЕФА разведет клубы из Азербайджана и Армении.

Напомним, что «Габала» стартует в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, где будет среди «сеяных».

В Лиге чемпионов Азербайджан представит чемпион страны «Карабах», который тоже стартует со 2-го раунда. Там агдамская команда будет «сеяной». Весьма вероятно, что «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола будет «сеяным» и при жеребьевке 3-го раунда.

Жеребьевка первых двух раундов еврокубков состоится 19 июня. Матчи 1-го раунда состоятся 27-29 июня и 4-6 июля. Игры 2-го раунда пройдут 11-13 и 18-20 июля. При этом жеребьевка 3-го раунда состоится между матчами 2-го этапа, 14 июля.