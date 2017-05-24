Международный терроризм пожинает новый смертельный урожай: 22 человека убиты, 59 ранены, среди пострадавших много детей. К сожалению, мир давно жил в ожидании чего-то подобного. Надежда на то, что массовые теракты на Западе вдруг прекратятся, несмотря на войну на Востоке, никогда не существовала.

Несмотря на активную работу полиции и спецслужб, террористам все равно удается наносить свои удары. Уже одно то, что взрыв произошел в фойе, а не на стадионе Манчестера, где вечером 22 мая давала концерт мировая знаменитость – американская поп-певица Ариана Гранде, свидетельствует о проблемах, которые создает система безопасности террористам.

13 ноября 2015 года в Париже, когда исламисты отказались от идеи проникнуть на стадион «Стад де Франс», где проходил матч между сборными Франции и Германии, и смертники совершили неудачные самоподрывы на подходах к спортивному сооружению. Увы, взрыв в Манчестере произошел, когда зрители покидали только что завершившийся концерт, что все равно привело к огромному количеству жертв, а значит, и этот аспект будет в дальнейшем учитываться при разработке мер противодействия терроризму.

ИГИЛ заявила о причастности к взрыву, назвав смертника «солдатом Халифата», но какого рода эта причастность, пока утверждать сложно, собственно, именно над этим сейчас работают соответствующие службы: по сообщениям ими уже проведен ряд рейдов в Манчестере и как минимум один человек задержан.

Известно и имя подозреваемого – это 22-летний Салман Абеди. «Исламское государство» нередко берет на себя ответственность за теракты одиночек, не имевших прямых контактов с организацией, но действовавших из сходных с ней убеждений, как было, например, в случае с террористом, убившим 49 человек в ночном клубе в Орландо 12 июня 2016 года.

Очевидно стремление нападавшего вызвать наибольший медийный эффект. Певица Ариана Гранде – кумир подростков по всему миру, она очень популярна в социальных сетях, и удар по ней и ее поклонникам отозвался мощным трагическим резонансом.

Уязвимость детей – одно из самых слабых мест, по которому террористы без сожаления наносят свои удары. Последний раз теракт такого масштаба произошел в Британии 12 лет назад, когда 7 июля 2005 года смертники из Аль-Каиды в результате нескольких взрывов общественного транспорта убили 52 человека. Сейчас на смену Аль-Каиде в качестве главного организатора массовых убийств невинных людей пришло ИГИЛ.

Эксперты подсчитали, что в Британии находится около четырех сотен человек, принимавших участие в боях в Сирии и Ираке на стороне исламистов и вернувшихся назад. Просочился ли кто-то из них сквозь фильтры спецслужб или за терактом в Манчестере стоят доморощенные джихадисты, и джихадисты ли вообще, об этом станет известно уже достаточно скоро. Если западные силы международной и национальной безопасности можно упрекнуть в том, что они не в состоянии обеспечить стопроцентную защиту от атак, поисковые работы после совершенных преступлений они делают отменным образом. Хотя утешение для родных и близких погибших в этом - слабое. Какое тут вообще может быть утешение?