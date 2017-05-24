Подписаться на уведомления
 

Ушел Перетурин, осталась пустота на смерть титана

Автор: Акпер Гасанов, автор haqqin.az 

Понимаю, случилось неизбежное. Понимаю, никто не вечен, все мы смертны, тем более, после двух перенесенных инсультов. Но от констатации этих прописных истин не становится менее грустно, когда читаешь новость о том, что этот бренный мир покинул тот, с кем ассоциировались твои детство и юность.. Не дожив всего один день до собственного 79-летия, скончался известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин.

Это был один из лучших советских футбольных телекомментаторов. Да и в целом, конечно, мне безусловно повезло - футбольные матчи периода моего детства и юности комментировали гении спортивного телеэфира. И не только футбольные. Мы могли часами не отходить от телевизоров, когда большой теннис комментировала Анна Дмитриева, баскетбольные матчи освещала Нина Еремина, хоккейные баталии вел Евгений Майоров. Последний, кстати, и футбольные матчи комментировал. А ведь кроме него, футбол тогда комментировали такие мэтры, как Владимир Маслаченко, Котэ Махарадзе, Георгий Саркисянц.

У каждого своя неповторимая, особенная манера комментирования, запоминающийся тембр голоса. Но даже среди этих лучших из лучших выделялся Владимир Перетурин.

Его отличала мягкость, интеллигентность, ненавязчивость манеры трансляции с матчей. А еще он был человеком прекрасной эрудиции, больших знаний, причем не только футбольных. Перетурин  всегда тщательно готовился к каждому эфиру. Это ведь сейчас, в век интернета, достать любую нужную информацию об играющих командах и о каждом из игроков - секундное дело. А тогда, в догугловскую эпоху, когда не было и Википедии, требовалась обширная работа по сбору материалов, интересных сведений, с которыми телекомментатор затем мог бы поделиться со зрителями. И Владимир Перетурин всегда щедро делился этими сведениями с теми, ради кого он и работал - с многомиллионной армией футбольных болельщиков.

А еще он был прекрасно пишущим журналистом. Как сейчас помню его статьи в «Советском спорте», «Известиях», «Литературной газете». Но более всего запомнились его публикации в еженедельнике «Футбол-Хоккей». Тоже, кстати, выходившим в догугловскую эпоху и бывшим своеобразным окном в футбольную Европу для своих читателей. И в своих статьях, и в телевизионных комментариях Владимир Иванович демонстрировал глубочайшее уважение к читателю и зрителю, а также огромную, пламенную любовь к футболу. Он жил этой игрой. И это чувствовалось, ощущалось по ту сторону экрана. Потому и программа «Футбольное обозрение», особенно когда ее вел Перетурин, пользовалась невероятным успехом.

Безусловно, любимый многими телекомментатор прожил очень творчески насыщенную и счастливую жизнь. В первый раз Владимир Иванович вышел в эфир во время матча между сборными Югославии и СССР в далеком 1970 году. Великолепный Николай Николаевич Озеров из-за проблем с передачей сигнала пропал из эфира, после чего Перетурин, будучи ещё никому не известным, подстраховал его в московской студии. Так передалась эстафета от одного блестящего спортивного комментатора к другому. А вот кому передал эстафету сам Перетурин? Увы, но лично я не могу назвать ни одного российского спортивного комментатора, который бы мог заполнить нишу, пустоту, появившуюся с уходом Владимира Ивановича. Нет новых Перетуриных, Озеровых, Маслаченко, Майоровых. Есть иные комментаторы. Лучше или хуже? Это чистой воды вкусовщина. Но это тот самый случай, когда понимаешь, что незаменимые люди бывают. И остается лишь радоваться тому, что мы успели застать незаменимых в пору расцвета их таланта дарить всем часть своей души в телевизионном эфире. Спасибо Вам, Владимир Иванович. Покойтесь с миром…

2214 просмотров


Темы:

Старости
Как на границе с Нахчываном убили солдата Хачатряна
Как на границе с Нахчываном убили солдата Хачатряна
Наша погода
Сегодня 22° / 15°
25 Май 21° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9029 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Папа Римский принял Трампа в Ватикане
США сократили финансовую помощь Азербайджану и Армении
В Баку полицейский мотоцикл попал в аварию
В Баку Рагимов расстрелял знакомого
Меланья Трамп вновь отказалась взять мужа за руку видео
В Литву прибывает военная техника НАТО
Умер внук Сталина
Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы
Армяне стреляют из минометов
Подозреваемого в терроризме арестовали в аэропорту Лондона
Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим
Кто вернет в Баку «Гянджинские ворота»? размышления публициста
Ушел Перетурин, осталась пустота на смерть титана
ИГИЛ взрывает Манчестер наш комментарий
Европейские привилегии для бакинского поселка «Зиря» будет «сеяным» в Лиге Европы
Военные будут контролировать улицы Лондона
В Баку обнаружен снаряд от пушки
Эрдоган призвал к сохранению чистоты языка
Мировые цены на нефть растут
В Мексике пять часов гнались за «Гамбургером»
Курды получили американское оружие видео
Самир Шарифов: «Межбанк не будет приватизирован раньше 2018 года»
"Роснефть" отменила закупку, возмутившую Навального
В Мали погибли миротворцы ООН
В Индии автобус с паломниками упал в реку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться