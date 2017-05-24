Понимаю, случилось неизбежное. Понимаю, никто не вечен, все мы смертны, тем более, после двух перенесенных инсультов. Но от констатации этих прописных истин не становится менее грустно, когда читаешь новость о том, что этот бренный мир покинул тот, с кем ассоциировались твои детство и юность.. Не дожив всего один день до собственного 79-летия, скончался известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин.

Это был один из лучших советских футбольных телекомментаторов. Да и в целом, конечно, мне безусловно повезло - футбольные матчи периода моего детства и юности комментировали гении спортивного телеэфира. И не только футбольные. Мы могли часами не отходить от телевизоров, когда большой теннис комментировала Анна Дмитриева, баскетбольные матчи освещала Нина Еремина, хоккейные баталии вел Евгений Майоров. Последний, кстати, и футбольные матчи комментировал. А ведь кроме него, футбол тогда комментировали такие мэтры, как Владимир Маслаченко, Котэ Махарадзе, Георгий Саркисянц.

У каждого своя неповторимая, особенная манера комментирования, запоминающийся тембр голоса. Но даже среди этих лучших из лучших выделялся Владимир Перетурин.

Его отличала мягкость, интеллигентность, ненавязчивость манеры трансляции с матчей. А еще он был человеком прекрасной эрудиции, больших знаний, причем не только футбольных. Перетурин всегда тщательно готовился к каждому эфиру. Это ведь сейчас, в век интернета, достать любую нужную информацию об играющих командах и о каждом из игроков - секундное дело. А тогда, в догугловскую эпоху, когда не было и Википедии, требовалась обширная работа по сбору материалов, интересных сведений, с которыми телекомментатор затем мог бы поделиться со зрителями. И Владимир Перетурин всегда щедро делился этими сведениями с теми, ради кого он и работал - с многомиллионной армией футбольных болельщиков.

А еще он был прекрасно пишущим журналистом. Как сейчас помню его статьи в «Советском спорте», «Известиях», «Литературной газете». Но более всего запомнились его публикации в еженедельнике «Футбол-Хоккей». Тоже, кстати, выходившим в догугловскую эпоху и бывшим своеобразным окном в футбольную Европу для своих читателей. И в своих статьях, и в телевизионных комментариях Владимир Иванович демонстрировал глубочайшее уважение к читателю и зрителю, а также огромную, пламенную любовь к футболу. Он жил этой игрой. И это чувствовалось, ощущалось по ту сторону экрана. Потому и программа «Футбольное обозрение», особенно когда ее вел Перетурин, пользовалась невероятным успехом.

Безусловно, любимый многими телекомментатор прожил очень творчески насыщенную и счастливую жизнь. В первый раз Владимир Иванович вышел в эфир во время матча между сборными Югославии и СССР в далеком 1970 году. Великолепный Николай Николаевич Озеров из-за проблем с передачей сигнала пропал из эфира, после чего Перетурин, будучи ещё никому не известным, подстраховал его в московской студии. Так передалась эстафета от одного блестящего спортивного комментатора к другому. А вот кому передал эстафету сам Перетурин? Увы, но лично я не могу назвать ни одного российского спортивного комментатора, который бы мог заполнить нишу, пустоту, появившуюся с уходом Владимира Ивановича. Нет новых Перетуриных, Озеровых, Маслаченко, Майоровых. Есть иные комментаторы. Лучше или хуже? Это чистой воды вкусовщина. Но это тот самый случай, когда понимаешь, что незаменимые люди бывают. И остается лишь радоваться тому, что мы успели застать незаменимых в пору расцвета их таланта дарить всем часть своей души в телевизионном эфире. Спасибо Вам, Владимир Иванович. Покойтесь с миром…