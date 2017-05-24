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Подозреваемого в терроризме арестовали в аэропорту Лондона

 

Сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом задержали в лондонском аэропорту Станстед 37-летнего мужчину по подозрению в подготовке терактов. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Он был задержан по подозрению в подготовке терактов", — говорится в заявлении столичной полиции Лондона. Отмечается, что задержание не связано с терактом в Манчестере.

Мужчину задержали ночью 23 мая перед посадкой на самолет, следующий в Турцию. Задержание связано с его предполагаемой поездкой в Сирию. Подозреваемого перевезли в отделение полиции на юге Лондона, он задержан в соответствии с Законом о терроризме. Сотрудники полиции проводят обыски по двум адресам на севере Лондона.

Ранее премьер Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.  

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