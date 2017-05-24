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Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы

 

Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт, пишет газета "Ведомости".

Топ-менеджеры двух российских экспортеров, специализирующихся на поставках в Турцию, подтвердили изданию эту информацию. Представитель Минсельхоза сообщил, что официальной информации на эту тему от турецкой стороны не поступало.

Как сообщает газета, речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта, объясняет один из трейдеров, этот режим действует в Турции для всех стран – для защиты внутреннего рынка. Турция с 15 марта перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции в таком режиме, напоминает издание.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24. В октябре прошлого года правительство РФ решило допустить на отечественный рынок турецкие косточковые культуры и цитрусовые. Позднее сняли запрет еще на ряд продуктов. Под запретом оставались поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". При этом ограничения по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.

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