Умер внук Сталина

Ушел из жизни внук Иосифа Сталина режиссер Александр Бурдонский, сообщили Интерфаксу в среду в Центральном академическом театре Российской армии.
"Сегодня ночью Александр Васильевич скончался", - сообщили Интерфаксу в театре, где работал режиссер.
В театре рассказали, что Бурдонский долгое время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.
Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок "Игра на клавишах души", "Этот безумец Платонов", "Та, которую не ждут" и другие.
Кроме того, Бурдонский - внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.
В прошлом году режиссер отметил 75-летний юбилей.