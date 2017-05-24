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В Литву прибывает военная техника НАТО

 

Более 60 единиц военной техники, предназначенной для норвежского контингента, служащего в международном батальоне НАТО в Литве, прибывает в республику в среду, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы, передает РИА Новости.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. В период с 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных. В этом году это будут военные Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие Хорватии и Франции.

"В Литву прибывает военная техника норвежского контингента, выполняющего службу в международном батальоне НАТО. Около 60 единиц военного транспорта, в составе которого танки Leopard, БМП CV-90, бронетранспортеры M113, грузовые и легковые транспортные средства. Техника прибудет в Клайпедский морской порт в среду", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В настоящий момент в Литву уже прибыла группа норвежского контингента, планируется, что оставшиеся военные попадут в республику еще в этом месяце. В международный батальон НАТО в Литву уже дислоцированы 450 немецких, 100 бельгийских, 250 нидерландских военнослужащих.

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