Супруга президента США Дональда Трампа Меланья вновь не стала брать мужа за руку. Инцидент произошел по прибытии американского «борта номер один» в Рим, передает РИА Новости.
На кадрах видно, как Трамп подает руку супруге. Однако Меланья игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.
Ранее подобный случай произошел, когда президентская чета приземлилась в Израиле.
В Италии Трамп встретится с Папой Римским Франциском, а также с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. После этого американский лидер побывает в соборе Святого Петра и Сикстинской капелле. Меланья Трамп планирует посетить детскую больницу.