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Меланья Трамп вновь отказалась взять мужа за руку видео

 

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья вновь не стала брать мужа за руку. Инцидент произошел по прибытии американского «борта номер один» в Рим, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как Трамп подает руку супруге. Однако Меланья игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.

Ранее подобный случай произошел, когда президентская чета приземлилась в Израиле.

В Италии Трамп встретится с Папой Римским Франциском, а также с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. После этого американский лидер побывает в соборе Святого Петра и Сикстинской капелле. Меланья Трамп планирует посетить детскую больницу.

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