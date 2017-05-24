США сократили финансовую помощь Азербайджану и Армении

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала свои бюджетные рекомендации на 2018 финансовый год (FY18) перед Конгрессом с существенным сокращением бюджета, сообщает американское издание Massis Post, передает Trend.

Согласно бюджету администрации, помощь Армении будет сокращена на 67 процентов, сократившись с 20,4 миллиона долларов в предыдущем финансовом году до 6,8 миллиона долларов США, предложенных для бюджета-2018.

Для Грузии и Украины планируется сокращение финансовой помощи на 58 процентов и 70 процентов, соответственно.

Помощь Азербайджану сокращена на 90 процентов, и в общей сложности стране предполагается выделить 1 миллион долларов.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что власти США намерены сократить финансовую помощь, оказываемую развивающимся странам. В том числе была распространена информация о полном сокращении финансовой помощи Азербайджану.