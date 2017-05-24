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Российская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

 

Российская авиакомпания "ИрАэро" в июне текущего года откроет новый международный рейс из Иркутска и Красноярска в Баку, сообщает Интерфакс со ссылкой на авиакомпанию.

"Первый рейс по маршруту Иркутск-Красноярск-Баку и обратно авиакомпания выполнит 4 июня и далее будет выполнять перелеты два раза в неделю по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Новый авиарейс будут обслуживать самолеты Sukhoi Superjet 100.

В начале апреля авиакомпания "ИрАэро" получила допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов Красноярск - Баку с периодичностью два раза в неделю от "Росавиации".

"ИрАэро" — российская авиакомпания, занимающаяся регулярными, чартерными и грузовыми перевозками по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Штаб-квартира расположена в Иркутске.

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