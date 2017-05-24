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Moodyʼs понизило рейтинг Китая впервые за 30 лет

 

Рейтинговое агентство Moodyʼs понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с Aa3 до A1 и изменило прогноз со стабильного на негативный. Эксперты предположили, что меры Пекина по оздоровлению финансового сектора не смогут повлиять на чрезмерную закредитованность китайской экономики, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, Moodyʼs с 1989 года не понижало рейтинг Китая. Новости об этом привели к падению котировок в Шанхае до семимесячного минимума. Министерство финансов Китая назвало решение Moodyʼs «абсолютно беспочвенным».

К концу 2016 года государственный долг Китая составлял 260 процентов ВВП, но основными кредиторами выступали китайские (внутренние) инвесторы. Внешний долг, по данным МВФ, составляет только 12 процентов ВВП.

Standard & Poors пока оценивает экономику Китая рейтингом AA- (соответствует предыдущей ступени Aa3 у Moodyʼs), но также с негативным прогнозом.

Fitch держит рейтинг на ступень ниже — A+ (соответствует новой оценке A1 у Moodyʼs) со стабильным прогнозом.

Китай — первая экономика мира по паритету покупательной способности и вторая по номинальному ВВП. При этом темпы роста ВВП Китая постепенно снижаются. Если по итогам 2010 года рост составлял более 10 процентов, то в 2016 году экономика Китая выросла только на 6,7 процента, показав многолетний минимум. Пекин ставит себе цель не опускаться ниже 6,5 процента роста в год.

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