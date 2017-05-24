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Трамп похвалил Дутерте

 

Президент США Дональд Трамп похвалил своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте за беспощадную борьбу с наркотиками. Об этом сообщает The New York Times.

Сам разговор состоялся еще 29 апреля, однако его полную расшифровку МИД Филиппин опубликовал только сейчас. Согласно попавшему в руки журналистов документу, Трамп заявил Дутерте: «Я хотел лишь поздравить вас. Как я слышал, вы проделали просто невероятную работу в процессе разрешения проблемы наркотиков. С этой проблемой сталкиваются многие страны, в том числе и наша, но вы проделали воистину грандиозную работу, и мне просто захотелось позвонить вам и выразить свое мнение».

29 апреля Трамп и Дутерте провели телефонный разговор, по результатам которого американский президент пригласил филиппинского коллегу посетить Вашингтон. Ранее Дутерте, выступая в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры Катара, заявил, что считает Трампа «реалистом и прагматичным мыслителем». Также Дутерте вспомнил о своем звонке главе США после победы того в избирательной гонке. Тогда Трамп пожелал лидеру Филиппин удачи в борьбе с наркомафией.

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