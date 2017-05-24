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Правительство Азербайджана откажется от Межбанка

 

Правительство Азербайджана планирует в 2018 году продать свою долю в Международном банке Азербайджана (МБА), крупнейшем банке страны, говорится в презентации, опубликованной на сайте банка.

Банк представил ее на встрече с иностранными кредиторами, которая прошла 23 мая в Лондоне.

«Ключевыми фазами плана оздоровления банка являются реструктуризация активов и обязательств, внутренняя реорганизация и приватизация. Внутренняя реорганизация предполагает продажу дочерних банков в Грузии и России. Банк намерен осуществить ее в 2017 году. Продажа доли государства в МБА намечена на 2018 год», - сказано в презентации.

Банк намерен завершить реструктуризацию активов и обязательств в мае-сентябре 2017 года.

«В 2016 году МБА успешно завершил первый этап реструктуризации активов, передав государственной НБКО «Аграркредит» токсичные активы на 9,9 млрд манатов. После завершения процесса реструктуризации внешних обязательств банк и Министерство финансов намерены начать второй этап реструктуризации активов, осуществив передачу плохих активов на 4,9 млрд манатов», - отмечается в презентации.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,34 млрд. Правительство Азербайджана и МБА 23 мая предложили иностранным кредиторам три варианта реструктуризации внешних обязательств банка.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» - 14,6%, остальное – других акционеров.

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