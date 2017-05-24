На фронте пройдет мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 25 мая 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и находящейся под контролем вооруженных сил Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.