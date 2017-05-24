Взрыв в туннеле в Китае: 12 погибших

В Китае 12 человек погибли в результате взрыва в автомобильном туннеле. Причиной катастрофы стало столкновение бензовоза с другим грузовиком, сообщает China Daily.

Инцидент произошел утром 24 мая в туннеле на трассе между городами Чжанцзякоу и Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Бензовоз врезался сзади в грузовик с углем, после чего обе машины загорелись и бензовоз взорвался. Пламя было такой силы, что охватило не только другие автомобили, находившиеся в туннеле, но и дома на поверхности.

Все погибшие находились в автомобилях внутри туннеля. В результате пожара в домах еще пятнадцать человек получили ожоги и ранения.

Ранее сообщалось, что на юге Китая в результате ДТП с микроавтобусом пострадали 32 ребенка.