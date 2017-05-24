Подписаться на уведомления
 

В Баку мужчина поджег себя у банка Из-за долгов; ФОТО

 

Мужчина попытался устроить акт самосожжения у одного из филиалов Bank Respublika в Баку, сообщает газета «Ени Мусават».

Согласно информации, мужчина 50-55 лет облил себя бензином у филиала «Азнефть» Bank Respublika. После этого он поджег себя. Огонь потушили вовремя выбежавшие сотрудники банка.

Пострадавший получил ожоги лица и рук, после чего был госпитализирован. Сообщается, что мужчина пошел на столь крайний шаг из-за накопившихся долгов. В настоящее время филиал банка приостановил свою работу.

 

4228 просмотров


Темы:

Старости
Как на границе с Нахчываном убили солдата Хачатряна
Как на границе с Нахчываном убили солдата Хачатряна
Наша погода
Сегодня 22° / 16°
25 Май 22° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 16°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9029 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Спор Самира Шарифова и главы Нацбанка Казахстана из-за 250 миллионов долларов
Черногория вступит в НАТО в начале июня
Армия Асада уничтожила одного из лидеров ИГИЛ
Бакинский Олимпийский стадион назван лучшим в мире
В Шеки 79-летний мужчина покончил с собой
В Турции арестуют еще десятки гюленистов
Али Аббасов получил высокую должность
В Баку мужчина поджег себя у банка Из-за долгов; ФОТО
Завтра в Баку будет пасмурно
Тысячи уволенных офицеров вернут в российскую армию
Взрыв в туннеле в Китае: 12 погибших
Рамазан в Азербайджане начнется 27 мая
На фронте пройдет мониторинг
Правительство Азербайджана откажется от Межбанка
У Магеррамова нашли килограмм героина
Убийство в Баку
Трамп похвалил Дутерте
Moodyʼs понизило рейтинг Китая впервые за 30 лет
Российская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан
Папа Римский принял Трампа в Ватикане
США сократили финансовую помощь Азербайджану и Армении
В Баку полицейский мотоцикл попал в аварию
В Баку Рагимов расстрелял знакомого
Меланья Трамп вновь отказалась взять мужа за руку видео
В Литву прибывает военная техника НАТО
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться