Мужчина попытался устроить акт самосожжения у одного из филиалов Bank Respublika в Баку, сообщает газета «Ени Мусават».

Согласно информации, мужчина 50-55 лет облил себя бензином у филиала «Азнефть» Bank Respublika. После этого он поджег себя. Огонь потушили вовремя выбежавшие сотрудники банка.

Пострадавший получил ожоги лица и рук, после чего был госпитализирован. Сообщается, что мужчина пошел на столь крайний шаг из-за накопившихся долгов. В настоящее время филиал банка приостановил свою работу.