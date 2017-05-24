Али Аббасов получил высокую должность

Бывший министр связи и высоких технологий Али Аббасов назначен на новую должность. Как сообщает АПА, об этом было сообщено на заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана.
Президент НАНА Акиф Ализаде заявил, что Али Аббасов назначен на должность советника НАНА.
Президиум НАНА поддержал это предложение.
Отметим, что должность советника Национальной академии наук Азербайджана учреждена распоряжением президента Азербайджана в 2007 году. Согласно распоряжению, численный предел советников НАНА составляет не более 10 человек.