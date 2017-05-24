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В Турции арестуют еще десятки гюленистов

 

Турецкие власти выписали ордеры на задержание еще 139 человек, подозреваемых в связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации путча 16 июля 2016 года. Об этом передает в среду агентство Анадолу.

В сообщении отмечается, что 79 из них являются бывшими или действующими сотрудниками муниципалитета Анкары и столичного округа.

Остальные подозреваемые - бывшие сотрудники турецких министерств развития и образования.

Попытка военного переворота в Турции была совершена 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. После путча власти Турции арестовали более 40 тыс. человек, еще десятки тысяч были уволены.

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