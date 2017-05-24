Бакинский Олимпийский стадион назван лучшим в мире

В столице Катара Дохе прошел Всемирный конгресс стадионов-2017.

По итогам мероприятия были названы лучшие арены мира в различных номинациях. Бакинский Олимпийский стадион назван «Лучшим новым стадионом мира».

В связи с этим были отмечены компании, которые принимали участие в возведении бакинской арены - Tekfen Construction и Heerim Architects and Planners.

Также в различных номинациях победили московская «VTB Арена», стадион «Барселоны» «Камп Ноу», Олимпийский стадион в Ашхабаде и арена «Хазза бин Зайед» в ОАЭ.

В жюри, определявшее победителей, входили известные в мире строительства эксперты – Филипп Херпель, Марк Фенвик и Крис Дайт.

Напомним, 68-тысячный Бакинский Олимпийский стадион был сдан в эксплуатацию к Европейским играм-2015. Там прошли церемонии закрытия и открытия, а также легкоатлетические соревнования Евроигр и завершившейся 22 мая Исламиады.

Кроме этого, стадион принял ряд матчей сборной Азербайджана по футболу.