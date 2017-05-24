Спор Самира Шарифова и главы Нацбанка Казахстана из-за 250 миллионов долларов

Вчера в Лондоне прошли переговоры председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева и министра финансов Азербайджана Самира Шарифова. Как сообщает АПА, Д.Акишев отметил, что во время встречи были обсуждены варианты реструктуризации инвестиций Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана в ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА) на 250 млн долларов. Стороны договорились продолжить переговоры на уровне заместителей.

Ввиду отсутствия средств у МБА Нацбанк Казахстана был готов рассмотреть варианты обмена на другие, более ликвидные виды облигаций, которые впоследствии можно будет продать. Однако Министерство финансов Азербайджана заявило об отсутствии у Нацбанка Казахстана каких-либо юридических оснований для требования досрочного погашения.

Д.Акишев рассказал, что Нацбанком Казахстана были направлены письма в Министерство финансов Азербайджана с озабоченностью финансовым состоянием МБА. Азербайджанский банк трижды отказался досрочно полностью или частично погасить задолженность. «Но в феврале 2017 агентство Moody's понизило рейтинг МБА, и Нацбанк снова отправил письмо в азербайджанский банк с повторной просьбой. Тогда стало известно, что МБА уже готовился к добровольной реструктуризации».

Д.Акишев отметил, что процесс реструктуризации по любому из предложенных вариантов предполагает убыток, упущенную прибыль. Нацбанк Казахстана, по его утверждению, принимает максимальные усилия по минимизации негативных последствий и проводит переговоры с МБА с целью отстаивания интересов вкладчиков.