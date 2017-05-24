НАТО может принять участие в сирийской войне

Саммит НАТО 25 мая в Брюсселе обсудит возможность присоединения Альянса к американской коалиции в Сирии. Об этом в среду на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

"Мы обсуждаем, должна ли НАТО стать членом коалиции", - сказал он, отметив, что этот вопрос будет поднят на саммите.

Главы государств-членов Альянса соберутся на первую после избрания президентом Дональда Трампа встречу 25 мая 2017 года. Известно, что во время саммита будут обсуждаться вопросы, касающиеся роли Альянса в борьбе с мировым терроризмом, а также финансирование расходов на оборону и справедливое распределение финансовой нагрузки на всех членов блока.

Саммит будет носить подготовительный характер. Основное заседание пройдет в июле текущего года. Майский же контакт будет носить скорее характер короткой рабочей встречи, важной исключительно с точки зрения визита Дональда Трампа в штаб-квартиру НАТО. Поэтому там не предусмотрено участие стран-партнеров, а только членов Альянса.