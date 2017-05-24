Луц Рохмайер: «Межбанк хочет состричь с нас деньги»

План по реструктуризации 3,4-миллиардного долга Международного банка Азербайджана, предложенный накануне в Лондоне, шокировал кредиторов. Об этом пишет влиятельное агентство Bloomberg.

«Инвесторы крайне обеспокоены тем, что крупнейший банк Азербайджана предлагает кредиторам списать около 20% долга, а оставшуюся часть перевести в государственные облигации. Инвесторов предупредили, что если они не примут этот план, то банк могут и вовсе закрыть. Министр финансов Азербайджана заявил, что кредитор на самом деле никогда не обладал полной суверенной гарантией», - пишет агентство об итогах переговоров в Лондоне.

Представленный план будет принят, если за него проголосуют 2/3 инвесторов. Если план все же будет принят, реструктуризацию Межбанка планируют завершить до 24 августа.

«Кредиторы крайне раздражены тем, что с них хотят состричь денег», - сказал Луц Рохмайер, который, с учетом евробондов в Landensbank Berlin İnvestment, управляет долгом Межбанка в 2,2 миллиарда долларов.

«Это предложение означает, что азербайджанское государство, обладая возможностью платить, не хочет возвращать деньги инвесторам. Это в свою очередь приведет к росту стоимости кредитов, которые Азербайджан будет получать в будущем», - сказал он.

Около миллиарда долларов из общего долга Межбанка, который предстоит реструктуризации, принадлежит Госнефтефонду Азербайджана. Bloomberg отмечает, что Госнефтефонд, как и Межбанк, находится под контролем государства и, по всей вероятности, примет этот план по реструктуризации.

Советник по реструктуризации долгов Межбанка Эрико Лало из Lazard Freres заявил, что кредиторы, давшие Межбанку в долг 2,4 миллиарда долларов, должны выбрать либо новые долговые обязательства Межбанка, либо простить 20% долга и получить государственные обязательства.

Bloomberg отмечает, что инвесторы приняли это предложение с крайней злобой и заявили, что это больше похоже на «стрижку».

В ответ на это министр финансов Самир Шарифов спокойным голосом заявил: «Вы можете назвать это стрижкой или иначе, но это наше предложение, которое лежит на столе».

Агентство отмечает, что в целом реструктуризация долгов, взятых под государственную гарантию, не является положительным явлением. Это усложняет возможности государства брать кредиты в будущем.

Если план реструктуризации долга будет принят, то госдолг Азербайджана автоматически вырастет на 2,34 миллиарда долларов, что составляет 6% ВВП страны. Это в свою очередь приведет к снижению суверенного рейтинга страны.

Пытаясь убедить кредиторов согласиться на план по реструктуризации долга, председатель Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфат Асланлы и вовсе пригрозил отозвать лицензию банка.

«Мы бы хотели, чтобы план реструктуризации был принят как можно скорее. В противном случае, регулятор может прибегнуть к таким вариантам, как ввести в банке временное администрирование, изъять активы и упразднить лицензию», - сказал Руфат Асланлы.

Директор Allianz Global İnvestors по ценным бумагам на развивающихся рынках Грег Сайчин заявил, что в такой ситуации голоса инвесторов могут быть и вовсе не услышаны, потому что план по реструктуризации может быть принят при помощи Госнефтефонда и его «крупных друзей».