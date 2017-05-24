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На Филиппинах введут военное положение

 

Военное положение может быть введено на всей территории Филиппин. Об этом заявил президент Родриго Дутерте, сообщает Agence France-Presse.

"Я могу объявить военное положение во всей стране, чтобы защитить ее население", - приводит агентство слова Дутерте.

Во вторник военное положение было введено в провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство".

В связи с обострением ситуации Дутерте сократил срок визита в РФ.

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