На Филиппинах введут военное положение

Военное положение может быть введено на всей территории Филиппин. Об этом заявил президент Родриго Дутерте, сообщает Agence France-Presse.

"Я могу объявить военное положение во всей стране, чтобы защитить ее население", - приводит агентство слова Дутерте.

Во вторник военное положение было введено в провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство".

В связи с обострением ситуации Дутерте сократил срок визита в РФ.