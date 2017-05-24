SOCAR будет участвовать в иранских проектах

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) включена в список партнеров иранской E&P Companies. Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирана по международным вопросам Амир Хоссейн Заманиния, передает АПА.

«В прошлом месяце SOCAR направила обращение для участия в проектах в Иране. Теперь SOCAR может участвовать в проектах в Иране и инвестировать в страну параллельно с такими крупными компаниями, как Shell, Total».

По словам Заманиния, в Иране SOCAR может участвовать в буровых проектах и в сфере переработки.

«SOCAR предложены потенциальные проекты, и компания должна сама выбрать их», - сказал он.