Рамиза Асланлы арестовали при попытке бежать на Кипр

На Северном Кипре арестован гражданин Азербайджана Рамиз Асланлы, который обманул семь человек, пообещав устроить их в британские вузы, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Рамиз Асланлы в общей сложности присвоил 8,4 тысячи фунтов стерлингов, 2,5 тысячи долларов и 1,9 тысячи евро. Эти деньги он пообещал разместить на счета британских вузов, в действительности же он перевел их на свой счет в иностранном банке. После того как Рамиз Асланлы обманул граждан Турции, он попытался скрыться. Однако его задержали на Северном Кипре.

Полицейский чиновник Гусейн Соель заявил, что Рамиз Асланлы с 13 июля по 10 октября прошлого года перевел все деньги на свой счет в Barcleys Bank. После своего задержания Асланлы дал противоречивые показания.

Для вынесения в отношении Р.Асланлы меры пресечения в виде ареста он предстанет перед судом.