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В Азербайджане хотят ввести экзамен по языку при приеме на работу

 

В Азербайджане предложено ввести для азербайджанцев и представителей других этнических групп экзамен по государственному языку и написание сочинения при приеме на работу в госучреждения.

С таким предложением во вторник на заседании президиума НАНА выступил академик-секретарь отделения гуманитарных наук Национальной академии наук Азербайджана Теймур Керимли.

Представляя свои предложения по сохранению чистоты азербайджанского языка, Керимли сказал, что для устранения нарушений норм языка в уличной рекламе, объявлениях и афишах необходимо на основании исследований отдела мониторинга Института языкознания разработать механизм применения штрафов и обратиться с этой целью в вышестоящие инстанции.

Также академик предложил издать и распространить среди широких масс орфоэпический словарь азербайджанского языка, провести консультации с Министерством образования в связи с введением в средних общеобразовательных и высших учебных заведениях предмета «Риторика».

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