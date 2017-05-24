В Турции не захотели видеть немецких депутатов

Группа депутатов Бундестага отменила запланированный визит в Турцию из-за «чрезвычайного давления» со стороны Анкары, заявила в среду вице-президент Бундестага Клаудиа Рот («Зеленые»).

По словам Рот, «из высших инстанций» депутатам сообщили, что их визит является «несвоевременным». Она рассказала, что официальные переговоры были бы так же невозможны, как и посещение парламента, пишет журнал Focus.

Также депутатам сказали, что им не смогут предоставить охрану для сопровождения.

«Фактически это равносильно отказу от политического диалога», — заявила Рот.

Вице-президент Бундестага Клаудиа Рот и еще три депутата должны были посетить Анкару, Диярбакыр и Стамбул. В рамках поездки, запланированной с четверга по воскресенье, делегация собиралась обсудить прошедший референдум и его последствия, внутриполитическое развитие Турции и отношения страны с ЕС.