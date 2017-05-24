Московская и тбилисская «дочки» Межбанка уходят с молотка

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), проходящий через процедуру добровольной реструктуризации своих обязательств перед внешними кредиторами, начинает продажи зарубежных активов.

Как заявил банк в своей презентации для кредиторов, в рамках этого процесса внутренняя реорганизация МБА предполагает продажу дочерних банков в Грузии и России.

"Банк намерен осуществить ее в текущем 2017 году. Продажа доли государства в МБА намечена на 2018 год", - сказано в презентации.

«Так, продажа дочерних банков МБА в Грузии и России среди прочего имеет целью дать дополнительные гарантии сохранности капиталов клиентов этих банков, независимо от хода реструктуризации долгов материнской структуры, - заявил агентству Fineko близкий к азербайджанскому правительству источник.

"Реструктуризация пока может повернуться, как угодно, - кредиторы пока не подписались под ее планом. На сегодня все еще есть риск, что с ними придется вести более долгие, чем планируется, переговоры, и даже судиться за возврат долгов. В этих условиях выведение из-под возможного ареста и взыскания за чужие долги банков МБА-Грузия и Банк МБА-МОСКВА не просто осмотрительность, но и обязанность перед их клиентами", - указал источник.