Сигаретный кризис в Туркменистане

В мае в Туркменистане был объявлен месячник борьбы с табакокурением. По этой причине в государственных магазинах снова исчезли сигареты. Однако в частных магазинах ассортимент сигарет заметно расширился и их продают открыто. По данным источников “Хроники Туркменистана”, в продаже появились сигареты самых разных марок и, судя по надписям на пачках, из разных стран. Сообщается, что сигареты привозят из Ирана, США, России, Германии и даже Армении.

Сигареты известных марок, например LM, Winston, Parlament, Esse, Kent, стоят от 50 до 60 манат (около $7-8 по курсу “черного рынка”) за пачку или 3-4 маната ($0,4-0,5) за одну сигарету.

Среди населения популярны более дешевые сигареты (Vision, West, GM, Liberty, HD, Garni), которые стоят от 40 до 50 ($5-7) за пачку или 2-2,50 маната ($0,3-0,35) за одну сигарету.

Сообщается, что из-за высокой цены табачных изделий многие курильщики покупают сигареты в складчину и потом либо делят пачку, либо выкуривают одну сигарету вдвоем-втроем. Почти все стараются спрятать сигарету от посторонних, так как многие, увидев курящего, начинают просить затянуться.

Напомним, что перебои с сигаретами в Туркменистане начались в марте 2016 года, когда президент Гурбангулы Бердымухамедов своим постановлением наделил Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана исключительным правом ввозить табачные изделия на территорию страны. С тех пор официально сигареты разрешено продавать только в государственных магазинах. Уже более года сигареты в Туркменистане то пропадают, то вновь появляются на непродолжительное время. Это приводит к очередям и давкам у магазинов.