Лидер сборной Азербайджана будет играть за «Фенербахче»

Ведущая волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова подписала контракт c одним из сильнейших клубов Европы — турецким «Фенербахче».

По сообщению сайта стамбульской команды, соглашение рассчитано на один год.

Рагимова, которой 5 июня исполнится 27 лет, последние сезоны провела в Корее и Японии. Ранее она долгие годы выступала за бакинский «Азеррейл», в составе которого выиграла Кубок Челлендж. Полина имеет также множество индивидуальных наград.

Несколько дней назад она вместе со сборной Азербайджана выиграла Игры исламской солидарности.