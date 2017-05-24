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Боевики ИГ отрубали руки жителям Мосула

 

Боевики "Исламского государства" отрубали руки жителям иракского Мосула по обвинению в краже, сообщает в среду агентство Anadolu.

Очередными жертвами террористов стали жители Мосула Азад и Мухаммед Хасан, которых обвинили в краже и отрубили по локоть правые руки на глазах у тысяч горожан.

Братья жили в квартале эт-Тамим Мосула. Всего в семье Хасан было девять детей. Старшего сына, работавшего полицейским, террористы убили вскоре после захвата города. После этого они обвинили Азада и Мухаммеда в краже.

Отец семейства бежал и был ранен в ходе недавней операции по освобождению Мосула от ИГ. Дом семьи Хасан был разрушен в результате бомбардировки сил международной коалиции. В итоге вся семья бежала в район Хамданийе, где уже пять месяцев ютится в селении Зейданийе. Никакой помощи от правительства Ирака семья не получает.

Ставшие инвалидами Мухаммед и Азад Хасан пытаются прокормиться в селе, помогая ремонтировать дома. "Мы работаем с пяти утра и до восьми вечера за пять долларов в день. Прокормиться с одной рукой очень трудно", — говорят братья.

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