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Шойгу нашел в Украине советские танки Т-64

 

Украинские танкисты приняли участие в соревнованиях НАТО на снятых с производства советских Т-64. Об этом, как передает ТАСС, сообщил во время «правительственного часа» в Совете Федерации министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства отметил, что в России эти танки используются только в учебных целях.

«Есть повторение со стороны НАТО, они попробовали в этом году провести тоже «Танковый биатлон», но не нам судить, как у них получилось. Нам приятно, что они следуют тем же путем. Немножко удивительно, что они соревнуются с танками, которые прекратили выпускать, — мы, во всяком случае, — во времена СССР и от нашего оружейного комплекса выступала там Украина с танками Т-64. Танки сняты у нас с вооружения и сняты достаточно давно», — сказал Шойгу.

В соревнованиях Strong Europe Tank Challenge украинские военные использовали танки Т-64БВ, прошедшие модернизацию на Харьковском бронетанковом заводе. Российские танкисты участвуют в своем «Танковом биатлоне» на модернизированных танках Т-72Б3 — усовершенствованных советских Т-72.

Вначале Т-72, созданный в Нижнем Тагиле, представлял собой более дешевую и простую альтернативу танку Т-64 и впоследствии Т-80. В дальнейшем в ходе повышения боевых возможностей платформы Т-72 с целью уравнивания боевых возможностей этой машины с Т-64 и Т-80 были созданы танки Т-90 и различные варианты модернизации ранее построенных Т-72.

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